На юге Центрального федерального округа снег растает в субботу

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Теплый воздух и дождь приведут к сходу снежного покрова на юге Центрального федерального округа, в московском регионе высота снега будет низкой, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Не только теплый воздух, но и дождь способствуют разрушению снежного покрова. И его уже не будет, начиная с завтрашнего дня, на юге Центрального федерального округа - в Тамбовской, Курской, Воронежской, Липецкой областях", - сказал он.

В Москве и в соседних областях, как уточнил ученый, минимальные значения высоты снежного покрова составят 1-2 сантиметра, "но кое-где, в Тушине, например, будет побольше - 6-7 сантиметров, на северо-западе области тоже 5-7 сантиметров".

"Но все равно, это уже не высокий снежок, совсем небольшой. 14 января в Москве все-таки снег пойдет, он чуть-чуть увеличит высоту снежного покрова. Но уже на лыжах кататься сейчас сложно", - добавил Вильфанд.

Теплая погода в регионах европейской части страны связана с перемещением теплых воздушных масс из Африки. Это тепло привело к тому, что в ряде городов европейской территории страны были побиты температурные рекорды для 9 января, так, очень теплая погода была в Тамбове, Воронеже, Кирове, Самаре, Грозном, Екатеринбурге и в Перми, где был побит рекорд, установленный в 1918 году.

В последующем, как уточнил Вильфанд, теплая погода сохранится на европейской территории страны, "хотя аномалии будут уже не 7 -9 градусов, как в пятницу и в субботу": "Температура будет примерно на 3-4 градуса выше нормы".