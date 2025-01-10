Поиск

В ближайшие дни на 85-90% территории России будет теплее нормы

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - В ближайшие пять дней на 85-90% территории России ожидается температура выше нормы, в ряде регионов теплая погода приведет к негативным явлениям - сильным осадкам и ветру, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В Калининградской области прогнозируются осадки в виде снега, переходящие в дождь. В Ленинградской области ожидается сильный снег, который тоже перейдет в мокрый снег, 11 января прогнозируются налипание мокрого снега и гололед. Аналогичный прогноз в Архангельской, Псковской, Новгородской областях и в Карелии.

"И везде в Центральном федеральном округе осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, налипание мокрого снега", - добавил эксперт.

В регионах Поволжья также прогнозируются снег, мокрый снег, дождь, гололедные явления, на юге региона - ветер с порывами до 20 м/с. В Пермском крае - сильные гололедно-изморозевые отложения диаметром в 35 мм и более, что, как уточнил Вильфанд, приведет к натягиванию проводов.

Непогода прогнозируется и на Урале. Так, в Челябинской и Тюменской областях ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, гололедно-изморозевые явления, налипание мокрого снега.

В Сибири, в Омской и Новосибирской областях прогнозируются снег, мокрый снег, гололедные отложения. В Кемеровской области - снег, метель, ветер с порывами до 20 м/с. Аналогичная ситуация ожидается в Алтайском крае и Хакасии.

На Дальнем Востоке сильный ветер ожидается на Чукотке.

Гидрометцентр Роман Вильфанд
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Росавиация увидела в новых рекомендациях EASA продолжение политики санкций

Разлив мазута в Керченском проливе

Пятно мазута площадью около 2,8 тыс. кв. м обнаружено у танкера "Волгонефть 239"

Разлив мазута в Керченском проливе

Обнаружен выброс нефтепродуктов с кормы танкера "Волгонефть 239"

Разлив мазута в Керченском проливе

Выбросы мазута зафиксировали в четырех муниципалитетах Крыма

Выбросы мазута зафиксировали в четырех муниципалитетах Крыма

Пожар на территории завода по производству ацетона в Гатчине ликвидирован

Пожар на территории завода по производству ацетона в Гатчине ликвидирован

Горелкин заявил, что в законопроекте о видеоиграх нет запретов для иностранных площадок

Горелкин заявил, что в законопроекте о видеоиграх нет запретов для иностранных площадок
Разлив мазута в Керченском проливе

Мэрия Анапы объявила о завершении основных работ по очистке от мазута Центрального пляжа

Мэрия Анапы объявила о завершении основных работ по очистке от мазута Центрального пляжа

Песков отметил, что притязания Литвы на Калининградскую область оправдывают нынешние и будущие меры РФ

Песков отметил, что притязания Литвы на Калининградскую область оправдывают нынешние и будущие меры РФ

Источник сообщил о вероятном переходе замглавы Минпромторга Бочарова в ОАК

Разлив мазута в Керченском проливе

Почти 5,8 тыс. птиц пострадали от разлива мазута на Кубани

Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе192 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне12 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии145 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5674 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2087 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау75 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов182 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России38 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall328 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });