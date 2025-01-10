В ближайшие дни на 85-90% территории России будет теплее нормы

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - В ближайшие пять дней на 85-90% территории России ожидается температура выше нормы, в ряде регионов теплая погода приведет к негативным явлениям - сильным осадкам и ветру, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В Калининградской области прогнозируются осадки в виде снега, переходящие в дождь. В Ленинградской области ожидается сильный снег, который тоже перейдет в мокрый снег, 11 января прогнозируются налипание мокрого снега и гололед. Аналогичный прогноз в Архангельской, Псковской, Новгородской областях и в Карелии.

"И везде в Центральном федеральном округе осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, налипание мокрого снега", - добавил эксперт.

В регионах Поволжья также прогнозируются снег, мокрый снег, дождь, гололедные явления, на юге региона - ветер с порывами до 20 м/с. В Пермском крае - сильные гололедно-изморозевые отложения диаметром в 35 мм и более, что, как уточнил Вильфанд, приведет к натягиванию проводов.

Непогода прогнозируется и на Урале. Так, в Челябинской и Тюменской областях ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, гололедно-изморозевые явления, налипание мокрого снега.

В Сибири, в Омской и Новосибирской областях прогнозируются снег, мокрый снег, гололедные отложения. В Кемеровской области - снег, метель, ветер с порывами до 20 м/с. Аналогичная ситуация ожидается в Алтайском крае и Хакасии.

На Дальнем Востоке сильный ветер ожидается на Чукотке.