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Растворитель лакокрасочных изделий разлился в акватории Ростова-на-Дону

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Растворитель красок разлился в акватории реки Дон, службы порта Ростова-на-Дону работают на месте разлива, сообщает пресс-служба главы администрации города.

Отмечается, что опасности попадания растворителя в систему водоснабжения нет.

"Службы порта работают на месте: обрабатывают площадь разлива сорбентом, впитывающим в себя загрязнения", - приводятся в сообщении слова главы администрации Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко.

Он отметил, что забор воды для нужд города находится выше по течению, работы по ликвидации загрязнения завершат в ближайшее время.

Дон Ростов-на-Дону
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