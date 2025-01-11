Растворитель лакокрасочных изделий разлился в акватории Ростова-на-Дону

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Растворитель красок разлился в акватории реки Дон, службы порта Ростова-на-Дону работают на месте разлива, сообщает пресс-служба главы администрации города.

Отмечается, что опасности попадания растворителя в систему водоснабжения нет.

"Службы порта работают на месте: обрабатывают площадь разлива сорбентом, впитывающим в себя загрязнения", - приводятся в сообщении слова главы администрации Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко.

Он отметил, что забор воды для нужд города находится выше по течению, работы по ликвидации загрязнения завершат в ближайшее время.