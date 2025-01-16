Землетрясение магнитудой 5,9 зарегистрировано на Соломоновых островах

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 5,9 зафиксирован на острове Нендо, входящем в группу островов Санта Крус в составе Соломоновых островов, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр зафиксированного в 00:37 мск в четверг землетрясения находился в западной части острова примерно в 3 км от берега.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "разрушительное".

Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 5,7. По ее данным, очаг землетрясения находился на глубине 48,1 км, а эпицентр находился в акватории Кораллового моря примерно в 17 км к юго-востоку от побережья острова Нендо.