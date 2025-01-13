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Комитет Госдумы поддержал налоговые послабления для рекламных расходов банков

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по бюджету поддержал законопроект, который позволит банкам, микрофинансовым организациям и потребительским кооперативам относить процентные доходы от кредитов и других финансовых операций к доходам от реализации. Это, в свою очередь, даст возможность увеличивать лимит расходов на рекламу.

Законопроект № 752996-8 в октябре 2024 года внес в палату председатель комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Законопроект вносит изменения в ст. 250 Налогового кодекса , которая дает определение внереализационным расходам.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, сейчас банки сталкиваются с проблемой неэффективного налогообложения в части признания рекламных расходов для расчета налога на прибыль. Данная проблема связана с установленным в НК порядком по которому доходы в виде процентов, полученных по договорам займа, кредита, банковского счета, банковского вклада, а также по ценным бумагам и другим долговым обязательствам, признаются внереализационными доходами налогоплательщика. В то же время расходы банков на отдельную рекламную деятельность для целей налогообложения признаются в размере, не превышающем 1% выручки от реализации, то есть от реализационных доходов.

В итоге доходы в виде процентов, относящиеся к внереализационным доходам, выручку от реализации кредитных организаций в силу закона не формируют и, соответственно, в расчете лимита нормирования расходов на рекламу не участвуют.

"Преобладающая часть доходов кредитных организаций в России относится к процентным доходам от предоставления кредитов и размещения денежных средств клиентов в других финансовых учреждениях. С точки зрения кредитных организаций такие процентные доходы являются доходами от основной деятельности и непосредственно связаны с реализацией банковских услуг", - говорится в пояснительной записке.

Автор законопроекта отмечает, что в итоге формирование расходов на рекламу для банков сейчас осуществляется от деятельности, которая не является основной и значительная часть расходов кредитных организаций на призы, бонусы и иные вознаграждения не может быть признана в качестве расходов, уменьшающих налогооблагаемую базу по налогу на прибыль.

"Законопроектом предусматривается возможность признания банками, потребительскими кооперативами и микрофинансовыми организациями профильного для таких субъектов вида дохода - процентного дохода - доходом от реализации, что устранит вышеуказанную проблематику, будет способствовать эффективному продвижению финансовых услуг", - говорится в пояснительной записке.

Комитет по бюджету в заключении предложил дополнительно обсудить целесообразность включения доходов кредитных организаций в виде процентов по ценным бумагам и другим долговым обязательствам в состав доходов от реализации.

Правительство отметило, что предложенные изменения могут привести к выпадающим доходам федерального и региональных бюджетов. "Необходимо определить источники компенсации этих потерь", - указано в заключении правительства.

Законопроект поддержали Банк России и Счетная палата.

В первом чтении законопроект должен быть рассмотрен 14 января.

Анатолий Аксаков Банк России Счетная палата Правительство Госдума
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