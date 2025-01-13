Новосибирский клуб "Сибиряк" наказан за расистское поведение болельщиков

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза определил наказание для мини-футбольного клуба "Сибиряк" из-за инцидента во время матча по футзалу с командой "Норильский никель" в Новосибирске 9 января, сообщила пресс-служба РФС.

"За совершение зрителями действий, направленных на унижение достоинства человека по признакам расы - обязать МФК "Сибиряк" (город Новосибирск) провести 3 (три) домашних матча без зрителей, 1 (один) из которых (матч чемпионата России по футзалу между командами "Сибиряк" - "Торпедо", который состоится 18 января 2025 года) считать реальным исполнением спортивной санкции, а 2 (два) - условным исполнением спортивной санкции и оштрафовать МФК "Сибиряк" на 500 000 (пятьсот тысяч) рублей", - говорится в сообщении.

Новосибирскому клубу также установлен испытательный срок один год с момента принятия этого решения.

Также комитет постановил обратить внимание департамента судейства и инспектирования РФС на выполнение своих функциональных обязанностей судейской бригадой матча чемпионата России по футзалу между командами "Сибиряк" - "Норильский Никель".

9 января в Новосибирске во время игры из-за поведения болельщиков МФК "Сибиряк" темнокожий футболист клуба "Норильский никель" бразилец Нандо ушел с площадки во время матча.

"Сибиряк" затем осудил проявления агрессии и расизма в спорте и пообещал провести работу с болельщиками.

МФК "Норильский никель" сообщал, что что незадолго до конца второго матча 14-го тура между командами "Сибиряк" и командой из Норильска группа активных болельщиков новосибирского клуба "начала организованно и продолжительно оскорблять" Нандо.

"Не вдаваясь в детали, можно уверенно сказать, что случилось проявление расизма. В итоге наш темнокожий игрок, к слову, еще в недавнем прошлом защищавший цвета российской сборной, не желая мириться с происходящим на трибуне был вынужден досрочно покинуть игровую площадку", - отмечалось в заявлении.

О проведении полицейской проверки сообщало ГУ МВД по региону.

Игра закончилась со счетом 6:1 в пользу гостей.