Минсельхоз РФ не исключает начала в ЦАР совместных испытаний гибридов растений

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ считает возможным создание в Центральноафриканской республике (ЦАР) площадок для совместных испытаний сортов и гибридов таких сельхозкультур, как кукуруза, сорго и картофель, сообщает ведомство по итогам встречи министра сельского хозяйства РФ Оксаны Лут с министром сельского хозяйства и развития сельских территорий ЦАР Гисмалой Хамзой.

По словам Лут, РФ видит большой потенциал для взаимодействия в области селекции и семеноводства.

Глава Минсельхоза подчеркнула, что РФ рассматривает ЦАР как важного партнера в регионе. Год назад по поручению президента РФ в республику в качестве гуманитарной помощи было отправлено 50 тыс. тонн пшеницы.

На встрече также были отмечены "существенные перспективы наращивания товарооборота продукции АПК между странами". В том числе этому может способствовать налаживание взаимодействия надзорных ведомств в области ветеринарии и фитосанитарного надзора. Еще одно направление партнерства - подготовка студентов ЦАР в российских аграрных вузах. При необходимости РФ готова увеличить квоты на обучение, говорится в сообщении.

По итогам встречи был подписан меморандум о взаимопонимании в области сельского хозяйства. Он направлен на укрепление торгово-экономического и научно-технического взаимодействия, а также на определение практических шагов по дальнейшему развитию аграрного сотрудничества двух стран.