Для озер Сибири и Урала вывели новый рыбный гибрид

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Тюменский филиал Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (Госрыбцентр) завершил разработку гибрида пеляди и нельмы, который является потенциально перспективным для промышленного разведения в озерах Западной Сибири и Южного Урала, сообщает пресс-служба филиала Госрыбцентра.

Гибрид, названный пелнел, за счет своих размеров весит больше, чем обычная пелядь, а также популярный у рыбных хозяйств гибрид пеляди и чира – пелчир. Причем при благоприятных гидрологических условиях преимущество новой рыбы становится еще весомее, говорится в сообщении.

"Западная Сибирь и юг Урала богаты озерами, потенциально подходящими для пастбищного выращивания сиговых рыб. Их межвидовое скрещивание позволит интенсифицировать пастбищное рыбоводство и индустриальную аквакультуру. Сейчас этот ресурс используется лишь частично, в промышленных масштабах выращивается в основном гибрид пелчир", - информирует институт.

Теперь Госрыбцентр займется распространением пелнела в рыбных хозяйствах Сибири и Урала. "Товарные хозяйства закупают икру или личинку, зарыбляют ее и осенью, как правило, вылавливают. Затем в том или ином виде – копчение, вяление и другие – рыба идет на реализацию", - уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе.