РКН связал проблемы в работе сервиса Steam со сбоем в его инфраструктуре

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора фиксирует проблемы в работе сервиса для геймеров Steam, связанный, по предварительным данным, со сбоем на его инфраструктуре, сообщила "Интерфаксу" пресс-служба ведомства.

"17 января с 13:45 Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) фиксирует сбой в работе крупнейшего онлайн-магазина компьютерных игр Steam, жалобы пользователей отмечены по всему миру, в частности в Германии, США, России и Великобритании", - говорится в сообщении пресс-службы.

По предварительным данным, "проблема связана со сбоем на инфраструктуре сервиса", добавили в РКН.

Пользователи из России в пятницу жалуются на сервисах по отслеживанию сбоев на проблемы в работе игровой платформы Steam. Также жалобы поступают от пользователей по всему миру.

Steam - онлайн-сервис цифрового распространения компьютерных игр и программ, разработанный и поддерживаемый американский компанией Valve. Запущен в сентябре 2003 года.