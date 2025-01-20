Завершено следствие по делу замначальника Генштаба Шамарина

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Завершены следственные действия по делу замначальника Генштаба Вооруженных сил генерал-лейтенанта Вадима Шамарина, обвиняемого в получении от сотрудников завода "Телта" 36 млн рублей взяток за увеличение объемов продукции для нужд Минобороны, сообщили в Следственном комитете.

Генерала обвиняют в получении взяток в особо крупном размере при исполнении гособоронзаказа (ч.6 ст.290 УК).

В СК напомнили, что Шамарин арестован. Также арестовано его имущество - автомобиль, квартира и денежные средства - на сумму, равную вменяемой ему взятки.

По версии следствия, с апреля 2016 по октябрь 2023 года Шамарин через посредников получил от генерального директора пермского телефонного завод "Телта" Алексея Высокова и главного бухгалтера организации Елены Гришиной взятку в 36 млн рублей за увеличение объема поставляемой продукции по государственным контрактам для нужд Минобороны и общее покровительство.

В начале следствия Шамарин признал вину частично.

Посредниками при передаче взятки Шамарину следствие считает осужденного в 2022 году за мошенничество бывшего начальника управления планирования связи главного управления связи Вооруженных сил Александра Оглоблина, которому суд к настоящему времени заменил лишение свободы на исправительные работы, а также его брата - бизнесмена Алексея Оглоблина. Показания Оглоблина, по данным источника "Интерфакса", в том числе, легли в основу претензий к Шамарину.

Высоков и Гришин, как сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник, написали явку с повинной и дали признательные показания. Их дело выделено в отдельное производство, следствие по нему в настоящее время завершено.

По данным защиты, в мае 2024 года Шамарин был отстранен от занимаемой должности и выведен за штат Минобороны.