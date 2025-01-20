В администрациях 5 районов Петербурга идут обыски из-за падения сосулек на людей

Фото: Валерий Матыцин/ТАСС

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Семь человек пострадали в Петербурге в результате падения с крыш наледи, возбуждено уголовное дело, проводятся обыски в пяти районных администрациях, сообщает в понедельник пресс-служба управление СКР по городу.

"По данным следствия, с 8 по 14 января на территории города телесные повреждения получили семь граждан, в том числе четверо несовершеннолетних. (...) Пострадавшие получили травмы головы различной степени тяжести, были доставлены в медицинские учреждения города", - говорится в сообщении.

Случаи зафиксированы на улицах Правды, Шкапина, Орбели, Серпуховской, 7-й линии Васильевского острова, а также при выходе со станции метро "Чернышевская".

По всем фактам расследуется дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Как информирует СК, в понедельник с участием регионального управления МВД России проводятся обыски в администрациях Адмиралтейского, Приморского, Выборгского, Центрального и Василеостровского районов Петербурга, а также управляющих компаниях.