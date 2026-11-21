Что произошло за день: суббота, 21 ноября

Атака беспилотников на сухогруз, перестановки в "Вайлдберриз" и "валящий с ног вирус" в Казахстане

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- БПЛА атаковали следовавшее в Калининград судно в нейтральных водах Финского залива. Эвакуация экипажа не потребовалась, сухогруз планирует возобновить движение по маршруту. Атака не создает рисков снабжения Калининградской области, заверил губернатор Алексей Беспрозванных. Между тем губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил, что количество сбитых в регионе беспилотников увеличилось до 73.

- Татьяна Ким покинула должность гендиректора ООО "Вайлдберриз". Согласно ЕГРЮЛ, с 19 ноября эту должность занимает Алексей Куликов, который также возглавляет несколько юрлиц, входящих в RWB. В пресс-службе RWB это объясняли принятыми решениями "по оптимизации текущих активов в России и странах присутствия и новой концепции распределения ответственности и состава учредителей".

- Вооруженные силы России нанесли удар по месту совещания высокопоставленных представителей ВСУ и ВПК. Там присутствовали иностранные граждане, сообщило Минобороны РФ.

- Роспотребнадзор запросил информацию у Казахстана о "валящем с ног вирусе". Заболевание сопровождается повышением температуры, болью в горле, кашлем и сильной головной болью.

- Председатель Европейского совета заявил, что в бюджете ЕС на 2028-2034 гг. предусмотрен рост оборонных расходов на 232%. Между тем французские СМИ пишут, что Париж назвал "очень разочаровывающим" новый проект бюджета на 2028-2034 годы.

- Климатический саммит ООН продлён на день для согласования итогового соглашения. При этом эксперты скептически оценивают шансы на принятие декларации по резкому сокращению использования ископаемого топлива.