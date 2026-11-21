Система оповещения беспилотной опасности сработала в Калининградской области

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Система оповещения беспилотной опасности сработала в Неманском районе Калининградской области, сообщил губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных в своем канале в мессенджере Max.

"Она среагировала на подозрительный объект со стороны Литвы. Специалисты провели все необходимые проверки, угрозы нет", - сообщил глава региона.

Губернатор добавил, что в ближайшее время режим будет отменен.