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Полоса резкого похолодания пройдет по территории Урала, Сибири и Приволжья

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Резкое понижение температуры из-за вторжения холодных воздушных масс произойдет в регионах Урала, Приволжья и Сибири, температура в самых густонаселенных районах азиатской части страны упадет на 20 градусов, при этом в регионах центра европейской части России и на Дальнем Востоке прогнозируется температура выше нормы, сообщил в понедельник "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Если говорить о территории нашей страны, то на этой неделе произойдет еще одно резкое понижение температуры. Со вторника и среды произойдет вторжение очень холодных воздушных масс на север Урала, в Заволжье, на юг Западной Сибири", - сказал Вильфанд.

Так, понижение температуры со вторника начнется на Урале, в Ямало-Ненецком автономном округе, в Салехарде, а также в Сибирском федеральном округе, на Таймыре, где прогнозируются 30-35-градусные морозы, что на 4-8 градусов ниже нормы. Согласно прогнозу, во вторник на юге Таймырского района Красноярского края будет сильный мороз, температура опустится ниже 50 градусов, отметил собеседник агентства.

"Затем это понижение будет распространяться южнее. И уже в среду существенно понизится температура и в Казани, и в Башкортостане, и на Урале в Екатеринбурге. Температура будет ниже нормы на 4-5 градусов. А на севере Урала, в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, уже температура будет ниже нормы на 8-10 градусов. То есть сильные морозы", - добавил он.

Дальнейшее перемещение холодных воздушных масс, как уточнил Вильфанд, приведет к тому, что 23 января произойдет "очень сильное понижение температуры в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях", где температура по сравнению с понедельников, 20 января, "понизится сразу на 20 градусов, там 30-градусные морозы прогнозируются". В период с 23 по 25 января температура на юге западной Сибири будет на 6-8 градусов ниже нормы.

"Вот эта полоса похолодания разделит территорию нашей страны на две части. На севере Урала, на юге западной Сибири и юге Сибири резкое понижение температур. А очень теплая погода будет в центре европейской России. Тут на 4-8 градусов температура выше нормы, и очень теплая, просто экстремально теплая погода будет на востоке Красноярского края, в Якутии и в целом на Дальнем Востоке", - сообщил Вильфанд.

По его словам, в Якутии прогнозируется погода с температурой на 16-24 градуса выше норма, дневные температуры будут в диапазоне минус 15 - минус 20 градусов. Такая высокая температура сохранится в регионе в течение недели.

"У нас на картах территория, где положительные аномалии температуры (выше нормы), раскрашивается красным цветом. А тут у нас не хватает цвета, территория не просто красного цвета, а малинового. Так что, можно сказать, что Якутия раскраснеется от жары на этой неделе", - добавил Вильфанд

Гидрометцентр Роман Вильфанд Салехард Таймыр Якутия Ямал
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