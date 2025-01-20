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Ограничением иностранных слов в русском языке займется группа в Госдуме

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Спикер Госдумы Вячеслав Володин на рабочем совещании обсудил исполнение поручения президента Владимира Путина по подготовке к рассмотрению законопроекта о защите русского языка, сообщили в пресс-службе палаты.

"Тема очень важная. (...) Нам надо понимать, как будут реализовываться нормы закона после его принятия. Правильно было бы создать рабочую группу, которая будет сопровождать прохождение инициативы", - сказал Володин.

Он также предложил "с учетом значимости темы, до рассмотрения законопроекта в первом чтении" провести совещания профильных комитетов с приглашением представителей соответствующей отрасли.

"Проработаем все вопросы и вместе с первым чтением примем постановление Госдумы, в котором обозначим направления по доработке законопроекта ко второму чтению", - отметил Володин.

В совещании приняли участие руководители профильных комитетов Госдумы, советник президента Елена Ямпольская, а также министр просвещения Сергей Кравцов.

Инициаторами законопроекта № 468229-8 стали депутаты Госдумы Максим Топилин, Александр Хинштейн и другие, во главе с нынешним советником президента Ямпольской, возглавлявшей на тот момент думский комитет по культуре.

"Проектом закона определяется необходимость размещения в общедоступных местах (местах, доступных для неопределенного круга лиц) или доведения до сведения неограниченного круга потребителей (то есть с использованием вывесок, надписей, указателей, внешних поверхностей, информационных табличек, знаков, иных технических приспособлений и т.д.) не содержащей рекламы и предназначаемой для публичного ознакомления потребителей информации на государственном языке" - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Так, доведение до сведения потребителей информации о классе или виде товара, его дополнительных потребительских свойствах и характеристиках, условиях доступности организации, проводимых стимулирующих мероприятиях, акциях, скидках, распродажах и льготах должно осуществляться на русском языке, отмечается в документе.

"Таким образом, должно стать невозможным использование на вывесках и витринах таких надписей как, например, "coffee", "fresh", "sale", "shop", "open" и тому подобное" - поясняют авторы законопроекта.

Кроме того, предлагается сделать обязательным перевод на русский язык содержащейся в рекламе и выполненной на языках народов России либо иностранном языке информации. При этом тексты в рекламе на русском языке и на иных языках должны быть идентичными по содержанию, равнозначными по размещению и техническому оформлению.

"При этом (...) нормы об обязательном переводе и соблюдении параметров идентичности текстов и информации на русском языке и на иных языках (...) не будут распространяться на фирменные наименования, товарные знаки и знаки обслуживания", - отмечается в записке.

Кроме того, предлагается закрепить "положение о выполнении на русском языке коммерческого обозначения, индивидуализирующего объект капитального строительства, в том числе и наименование жилого комплекса либо малоэтажного жилого комплекса, а также наименований планируемых для размещения элементов планировочной структуры и иных объектов капитального строительства".

"Проект закона направлен на прекращение практики присвоения жилым комплексам и поселкам (кварталам, микрорайонам) названий на иностранных языках либо с использованием производных от иностранных слов и выражений", - поясняется в документе.

Елена Ямпольская Сергей Кравцов Госдума Вячеслав Володин
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