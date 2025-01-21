Поиск

Росздравнадзор сообщил о блокировке 94 тыс. сайтов за нелегальную продажу лекарств с 2020 г.

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Росздравнадзор с 2020 года заблокировал свыше 94 тыс. сайтов за нелегальную продажу лекарственных препаратов в интернете, проанализирована работа порядка 140 тыс. сайтов, сообщила глава ведомства Алла Самойлова.

"На сегодняшний день была проанализирована работа порядка 140 тыс. сайтов и заблокировано более 94 тыс. интернет-ресурсов", - сказала Самойлова на пресс-конференции во вторник.

Сотрудники Росздравнадзора с сентября 2020 года проводят мониторинг интернет-ресурсов, содержащих предложения по реализации лекарств без специального разрешения и предложения о розничной торговле фармпрепаратами, реализация которых ограничена или законодательно запрещена, отметила она.

По словам Самойловой, в 2024 году было пресечено обращение порядка 230 серий недоброкачественных лекарств. "Если говорить, что каждая серия - это, как правило, более 1 тыс. единиц упаковок лекарственных препаратов, то можно представить, какое количество пациентов (...) не получило этого недоброкачественного лекарственного препарата", - сообщила глава ведомства.

Кроме того, Росздравнадзор активно взаимодействует с правоохранительными органами с целью противодействия обороту фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных, незарегистрированных медицинских изделий. В прошлом году проведено более 300 совместных мероприятий с МВД, по их результатам выявлено более 8 млн штук недоброкачественных, фальсифицированных, контрафактных медизделий, добавила Самойлова.

Росздравнадзор
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В "Ведомостях" в феврале сменится гендиректор

Закон о штрафах до 2 млн рублей за продажу детям вейпов и кальянов принят Думой

Закон о штрафах до 2 млн рублей за продажу детям вейпов и кальянов принят Думой

РКН отклонил четверть заявок на регистрацию от владельцев популярных страниц в соцсетях

РКН отклонил четверть заявок на регистрацию от владельцев популярных страниц в соцсетях

Путин в беседе с Си Цзиньпином напомнил, что РФ заняла первое место по поставкам газа в КНР

Си Цзиньпин провел разговор в видеоформате с Путиным

Си Цзиньпин провел разговор в видеоформате с Путиным

Минздрав РФ оценил число женщин репродуктивного возраста в стране в 34,3 млн

Минздрав РФ оценил число женщин репродуктивного возраста в стране в 34,3 млн

Морской пассажирский транспорт прервал работу в Севастополе

Военная операция на Украине

Над российскими регионами за ночь сбили 55 украинских дронов

Временные ограничения введены в аэропортах Казани и Ульяновска

Военная операция на Украине

Мирный житель пострадал при обстреле курского поселка

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5736 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне20 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе269 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов183 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2135 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау79 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России39 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии147 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });