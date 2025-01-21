Росздравнадзор сообщил о блокировке 94 тыс. сайтов за нелегальную продажу лекарств с 2020 г.

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Росздравнадзор с 2020 года заблокировал свыше 94 тыс. сайтов за нелегальную продажу лекарственных препаратов в интернете, проанализирована работа порядка 140 тыс. сайтов, сообщила глава ведомства Алла Самойлова.

"На сегодняшний день была проанализирована работа порядка 140 тыс. сайтов и заблокировано более 94 тыс. интернет-ресурсов", - сказала Самойлова на пресс-конференции во вторник.

Сотрудники Росздравнадзора с сентября 2020 года проводят мониторинг интернет-ресурсов, содержащих предложения по реализации лекарств без специального разрешения и предложения о розничной торговле фармпрепаратами, реализация которых ограничена или законодательно запрещена, отметила она.

По словам Самойловой, в 2024 году было пресечено обращение порядка 230 серий недоброкачественных лекарств. "Если говорить, что каждая серия - это, как правило, более 1 тыс. единиц упаковок лекарственных препаратов, то можно представить, какое количество пациентов (...) не получило этого недоброкачественного лекарственного препарата", - сообщила глава ведомства.

Кроме того, Росздравнадзор активно взаимодействует с правоохранительными органами с целью противодействия обороту фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных, незарегистрированных медицинских изделий. В прошлом году проведено более 300 совместных мероприятий с МВД, по их результатам выявлено более 8 млн штук недоброкачественных, фальсифицированных, контрафактных медизделий, добавила Самойлова.