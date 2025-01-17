Иноагентами признаны проект "Идите лесом" и шесть физлиц

В перечень включены журналисты Ксения Туркова, Андрей Козенко, Анастасия Лотарева, Александра Прокопенко, Ирина Ромалийская

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Минюст включил в реестр иностранных агентов проект "Идите лесом", ООО "Алая буква", а также шесть граждан - это журналисты Ксения Кирия (Туркова), Андрей Козенко, Анастасия Лотарева, Александра Прокопенко, Ирина Ромалийская, а также самарский общественный деятель Антон Рубин.

По данным Минюста, проект "Идите лесом" распространял фейки о решениях и политике российских властей, а также недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа российской армии. Проект выступал против СВО и участвовал в распространении контента иноагентов. Основатель проекта Григорий Свердлин включен в реестр иноагентов, напомнило ведомство.

Все граждане, включенные 17 января в перечень, живут не в России, кроме Ромалийской, следует из пресс-релиза.

"Ромалийская сотрудничала с организацией, деятельность которой признана нежелательной на территории Российской Федерации, а также включенной в реестр иностранных агентов. Принимала участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов вышеуказанной организации. Распространяла недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Вооруженных Сил Российской Федерации, поддерживает Вооруженные Силы Украины", - сказано в пресс-релизе.

Всем остальным пяти иноагентам Минюст вменяет участие в создании и распространении контента иноагентов.

Ксения Туркова-Кирия, кроме того, "участвовала в качестве респондента на информационной площадке, предоставляемой иностранным СМИ" и распространяла фейки о решениях и политике российской власти, считает министерство.

Козенко вменили также выступление против СВО и распространение фейков о российской избирательной системе.

По данным Минюста, Лотарева распространяла фейки о решениях и политике российских властей, а также фейки, направленные на создание негативного образа российских военных. Кроме того, она выступала против СВО и "распространяла сообщения и материалы организации", признанной в России нежелательной.

Прокопенко участвовала в создании сообщений и материалов нежелательной организации, распространяла фейки о решениях и политике российских властей, "взаимодействовала с организациями, включенными в реестр иностранных агентов".

Рубин, по данным ведомства, распространял фейки о решениях и политике российских властей и выступал против СВО.

ООО "Алая буква" вошло в реестр как учрежденное иноагентом журналистом Алексеем Серегиным, создать такое ООО требует закон.

Из перечня исключено ООО "Ярновости" в связи с ликвидацией.