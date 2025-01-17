Поиск

Иноагентами признаны проект "Идите лесом" и шесть физлиц

В перечень включены журналисты Ксения Туркова, Андрей Козенко, Анастасия Лотарева, Александра Прокопенко, Ирина Ромалийская

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Минюст включил в реестр иностранных агентов проект "Идите лесом", ООО "Алая буква", а также шесть граждан - это журналисты Ксения Кирия (Туркова), Андрей Козенко, Анастасия Лотарева, Александра Прокопенко, Ирина Ромалийская, а также самарский общественный деятель Антон Рубин.

По данным Минюста, проект "Идите лесом" распространял фейки о решениях и политике российских властей, а также недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа российской армии. Проект выступал против СВО и участвовал в распространении контента иноагентов. Основатель проекта Григорий Свердлин включен в реестр иноагентов, напомнило ведомство.

Все граждане, включенные 17 января в перечень, живут не в России, кроме Ромалийской, следует из пресс-релиза.

"Ромалийская сотрудничала с организацией, деятельность которой признана нежелательной на территории Российской Федерации, а также включенной в реестр иностранных агентов. Принимала участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов вышеуказанной организации. Распространяла недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Вооруженных Сил Российской Федерации, поддерживает Вооруженные Силы Украины", - сказано в пресс-релизе.

Всем остальным пяти иноагентам Минюст вменяет участие в создании и распространении контента иноагентов.

Ксения Туркова-Кирия, кроме того, "участвовала в качестве респондента на информационной площадке, предоставляемой иностранным СМИ" и распространяла фейки о решениях и политике российской власти, считает министерство.

Козенко вменили также выступление против СВО и распространение фейков о российской избирательной системе.

По данным Минюста, Лотарева распространяла фейки о решениях и политике российских властей, а также фейки, направленные на создание негативного образа российских военных. Кроме того, она выступала против СВО и "распространяла сообщения и материалы организации", признанной в России нежелательной.

Прокопенко участвовала в создании сообщений и материалов нежелательной организации, распространяла фейки о решениях и политике российских властей, "взаимодействовала с организациями, включенными в реестр иностранных агентов".

Рубин, по данным ведомства, распространял фейки о решениях и политике российских властей и выступал против СВО.

ООО "Алая буква" вошло в реестр как учрежденное иноагентом журналистом Алексеем Серегиным, создать такое ООО требует закон.

Из перечня исключено ООО "Ярновости" в связи с ликвидацией.

Минюст Андрей Козенко Ирина Ромалийская Александра Прокопенко Антон Рубин Ксения Туркова
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Путин заявил, что будущее Сирии должны определять сами сирийцы

Путин заявил, что будущее Сирии должны определять сами сирийцы

Посол РФ в США не будет участвовать в церемонии инаугурации Трампа

Разлив мазута в Керченском проливе

Уже 1,5 км защитных сетей для сбора мазута установили вдоль берега в Анапе

Уже 1,5 км защитных сетей для сбора мазута установили вдоль берега в Анапе

С начала года биржевые цены на бензин снизились на 7,75%, на дизтопливо - на 13,5%

РКН связал проблемы в работе сервиса Steam со сбоем в его инфраструктуре

Режим "Ковер" введен в аэропорту Владикавказа из-за угрозы БПЛА

Режим "Ковер" введен в аэропорту Владикавказа из-за угрозы БПЛА

Генпрокуратура просит суд взыскать в доход государства яхт-клуб во Владивостоке

Сбербанк хочет взыскать с Блиновской более 7 млн рублей долга по кредиту

Сбербанк хочет взыскать с Блиновской более 7 млн рублей долга по кредиту

Военные сообщили об освобождении четырех курских населенных пунктов в январе

Частные пилоты просят отложить создание отдельного воздушного пространства для дронов

Частные пилоты просят отложить создание отдельного воздушного пространства для дронов
Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе255 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне20 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2116 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5705 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау79 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России39 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии147 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов182 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });