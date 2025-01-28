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Депутаты предложили отзывать у иноагентов лицензии на просветительскую деятельность

Депутаты предложили отзывать у иноагентов лицензии на просветительскую деятельность
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства разработала законопроекты об отзыве лицензий на образовательную деятельность у организаций, признанных иноагентами, заявил председатель комиссии Василий Пискарев.

"Мы предлагаем ввести запрет для иностранных агентов осуществлять просветительскую деятельность. Если организация будет признана иноагентом, то действие лицензии будет прекращаться", - сказал он на заседании комиссии.

По его словам, в результате принятия этих поправок иноагенты не смогут "проводить лекции, презентации, семинары, мастер-классы, круглые столы, дискуссии и так далее не только для детей, но и для всего населения".

"Такие организации будут полностью исключены из образовательного процесса", - подчеркнул Пискарев.

По его словам, сейчас в реестре М более полусотни организаций-иноагентов, "которые активно отрабатывают повестку нашего противника как раз в сферах отечественного образования и просвещения, но реально их больше".

Также планируется принять законопроекты о полном запрете иноагентам получать муниципальную поддержку, сказал Пискарев, напомнив, что господдержка для них уже запрещена.

Кроме того, в подготовленных законопроектах есть инициатива о запрете включать организации-иноагенты в реестр социально ориентированных НКО, сообщил председатель комиссии.

Предусматривается внесение проекта закона и о заочном привлечении иноагентов к административной ответственности, добавил он.

Василий Пискарев Госдума
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