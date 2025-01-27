МВД России объявило в розыск математика из ВШЭ Михаила Вербицкого

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Российский математик и блогер Михаил Вербицкий объявлен в розыск. Соответствующая карточка с его данными появилась в понедельник в базе розыска МВД РФ.

Вербицкий долгое время преподавал на математическом факультете Высшей школы экономики, в 2024 году в отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности).

Преподаватель ВШЭ критиковал в своем блоге СВО и политику руководства РФ, давал свои оценки теракту в "Крокус-Сити".