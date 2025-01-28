Песков заявил, что спецслужбы РФ принимают все меры для обеспечения безопасности президента
Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Спецслужбы РФ принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности общественности и главы государства, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Российские специальные службы на постоянной основе принимают все необходимые меры для обеспечения общественной безопасности и безопасности тех лиц, которые находятся под государственной охраной, в первую очередь главы государства", - сказал Песков журналистам.
Так он прокомментировал заявление журналиста Такера Карлсона, по словам которого администрация бывшего президента США Джо Байдена пыталась убить президента РФ.