Песков назвал бездоказательными слова журналиста Карлсона о попытках убить Путина

Американский журналист Такер Карлсон Фото: EPA/ТАСС

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - В Кремле не знают, что имел в виду журналист Такер Карлсон, когда говорил о попытках предыдущей администрации США убить президента РФ Владимира Путина, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Мы не совсем понимаем, что имел в виду Карлсон, когда об этом говорил. Он не привел никаких доказательств. Я не имею возможности комментировать сказанное им, потому что непонятно, что имелось в виду", - сказал Песков журналистам.

Он отметил, что "бездоказательной информации, от кого бы она ни исходила, лучше на слово не верить".

"Много сейчас заявлений разных, на них надо обращать внимание, но очень аккуратно воспринимать", - подчеркнул Песков.

Ранее Карлсон заявил в интервью, что администрация Джо Байдена предпринимала попытки убить президента РФ.



