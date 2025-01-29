Поиск

Синоптики допустили, что посевная кампания начнется на 5-7 дней раньше срока

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Посевная кампания в АПК РФ в этом году начнется на 5-7 дней раньше срока, прогнозирует Гидрометцентр.

"В этом году, на основе экспертных оценок, на европейской части страны посевные работы начнутся практически повсеместно на 5-7 дней раньше срока. Самая ранняя посевная, по оценкам, может начаться в Крыму в первой декаде марта. Потом на юге в первой декаде апреля и так далее", - заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд на Всероссийском агрономическом совещании в среду.

По его словам, в этом году метеорологи впервые в январе сделали оценку продуктивной влаги в почве. "Фактические значения выпавших осадков и их аккумуляция в продуктивную влагу. Прогноз такой – сложная ситуация с продуктивной влагой прогнозируется в областях Центрального Черноземья – практически во всех субъектах, а также в Ростовской области", - предупредил Вильфанд.

В РоссииСиноптики оценили в 20-40% вероятность майских заморозков в центре РФ в 2025 г.Читать подробнее

При этом он напомнил, что в Ростовской области "в прошлом году вообще была удивительная ситуация, когда с апреля был очень сильный дефицит осадков".

В Поволжском округе, по оценке специалистов, ситуация с влагозапасами не такая напряженная, сказал он.

Вильфанд сообщил, что в дальнейшем оценка продуктивной влаги в почве будет корректироваться.

Говоря о состоянии посевов озимых культур, гидрометеоролог сообщил, что два прошедших месяца свидетельствуют о том, что зима даже помогает им нормально зимовать, поскольку не было сильных морозов. "Сейчас они вегетируют. На юге происходит нормальная вегетация, и кущение, и даже листование", - сообщил он.

В дальнейшем все будет зависеть от погодных условий – будет ли снег и морозы, отметил он.

Гидрометцентр АПК Минсельхоз
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Санкция суда на арест акций золотодобытчика "Селигдар" обжалована

Синоптики оценили в 20-40% вероятность майских заморозков в центре РФ в 2025 г.

Трутнев сообщил о подготовке плана улучшения экономического состояния "РусГидро"

Трутнев сообщил о подготовке плана улучшения экономического состояния "РусГидро"

Совфед одобрил закон о штрафах за продажу детям опасных газосодержащих товаров

Лесоруб-нелегал захватил заложников в Калужской области

Военная операция на Украине

Минобороны РФ заявило о взятии под контроль Новоелизаветовки в ДНР

Песков назвал бездоказательными слова журналиста Карлсона о попытках убить Путина

Песков назвал бездоказательными слова журналиста Карлсона о попытках убить Путина

"Домодедово" прокомментирует иск Генпрокуратуры после его подробного изучения

Две трети потребности российского рынка труда приходится на рабочих

Две трети потребности российского рынка труда приходится на рабочих

Женщина и ребенок погибли в белгородском поселке при атаке дрона

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5779 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне26 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе301 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2144 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов185 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии152 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау80 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России39 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });