Синоптики допустили, что посевная кампания начнется на 5-7 дней раньше срока

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Посевная кампания в АПК РФ в этом году начнется на 5-7 дней раньше срока, прогнозирует Гидрометцентр.

"В этом году, на основе экспертных оценок, на европейской части страны посевные работы начнутся практически повсеместно на 5-7 дней раньше срока. Самая ранняя посевная, по оценкам, может начаться в Крыму в первой декаде марта. Потом на юге в первой декаде апреля и так далее", - заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд на Всероссийском агрономическом совещании в среду.

По его словам, в этом году метеорологи впервые в январе сделали оценку продуктивной влаги в почве. "Фактические значения выпавших осадков и их аккумуляция в продуктивную влагу. Прогноз такой – сложная ситуация с продуктивной влагой прогнозируется в областях Центрального Черноземья – практически во всех субъектах, а также в Ростовской области", - предупредил Вильфанд.

При этом он напомнил, что в Ростовской области "в прошлом году вообще была удивительная ситуация, когда с апреля был очень сильный дефицит осадков".

В Поволжском округе, по оценке специалистов, ситуация с влагозапасами не такая напряженная, сказал он.

Вильфанд сообщил, что в дальнейшем оценка продуктивной влаги в почве будет корректироваться.

Говоря о состоянии посевов озимых культур, гидрометеоролог сообщил, что два прошедших месяца свидетельствуют о том, что зима даже помогает им нормально зимовать, поскольку не было сильных морозов. "Сейчас они вегетируют. На юге происходит нормальная вегетация, и кущение, и даже листование", - сообщил он.

В дальнейшем все будет зависеть от погодных условий – будет ли снег и морозы, отметил он.