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В Подмосковье задержали причастного к серии поджогов по заданию украинских спецслужб

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о задержании россиянина в Подмосковье, который, по данным следствия, причастен к поджогам железнодорожного релейного шкафа, вышки сотовой связи, а также склада.

"В Московской области задержан гражданин России, 1979 года рождения, причастный к совершению в 2023 и 2024 годах серии диверсионно-террористических актов по указанию Службы безопасности Украины", - сказали в четверг в Центре общественных связей (ЦОС) спецслужбы.

По данным ЦОС, в 2023 году фигурант сам установил контакт с сотрудником СБУ через интернет, "под руководством которого прошел обучение мерам конспирации и способам изготовления самодельных зажигательных устройств".

В ФСБ заявили, что задержанный поджег находящийся на ремонте военный тягач, железнодорожный релейный шкаф, вышку сотовой связи, а также склад коммерческого предприятия, производящего продукцию для Министерства обороны.

"За выполнение указанных заданий украинская спецслужба дала гарантии изготовить и передать ему поддельные документы для выезда в одну из европейских стран, однако после совершения последней диверсии и просьбы об эвакуации куратор перестал выходить с ним на связь, не выполнив данных обязательств", - отметили в ЦОС.

Там добавили, что "задержанный раскаивается в содеянном и дает признательные показания в рамках возбуждённого следственной службой УФСБ России по Москве и Московской области уголовного дела по ч.2 ст.281 "Диверсия" УК РФ".

СБУ Подмосковье ФСБ Украина
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