Житель Ярославля получил 20 лет колонии по делу о госизмене и диверсии

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU -Ярославской областной суд признал виновным в государственной измене и диверсии местного жителя, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе УФСБ по региону.

Подсудимый приговорен к 20 годам колонии строгого режима.

Следствие и суд установили, что в мае 2024 года по заданию украинского куратора подсудимый совершил поджог релейного шкафа, обеспечивающего организацию движения поездов на перегоне "Ярославль - Дунайка". Поджог он снял на видео для отчета.

Уголовное дело расследовалось по ст. 275 УК (государственная измена) и п.п. "а, б" ч. 2 ст. 281 УК (совершение диверсии организованной группой, с причинением значительного ущерба).

Приговор в законную силу не вступил.