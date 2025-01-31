РЖД хотят включить в список станций с принудительной эвакуацией вагонов погранпереходы

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - ОАО "РЖД" хочет включить в список станций с принудительной эвакуацией вагонов погранпереходы и компании непрерывного цикла, сообщил журналистам заместитель генерального директора РЖД - начальник центральной дирекции управления движением Михаил Глазков.

По его словам, сейчас принудительная эвакуация вагонов возможна только с припортовых станций, и у РЖД есть право использовать данный инструмент только на 71 станции.

"Мы выходили с инициативой, чтобы расширить перечень станций, с которых перевозчик может использовать право принудительной эвакуации вагонов, если эти вагоны не определены для целей перевозки. Мы предлагали включить, кроме припортовых станций, все погранпереходы, предприятия непрерывного цикла, крупнейшие станции погрузки/выгрузки. Наше предложение включает 747 станций. На данный момент данный вопрос рассматривается вместе с Минтрансом", - сказал Глазков.

Он также сообщил, что на сегодняшний день существует инициатива, чтобы данный инструмент можно было использовать на 3,5 тыс. станций.

"В этом действительно есть своя логика. Не важно, большое предприятие или маленькое, но если это предприятие обеспечивает жизнедеятельность города, населенного пункта, это тоже может привести к большим последствиям. Поэтому мы за расширение этого списка", - сказал он.

В декабре 2022 г. РЖД уже выходили с аналогичной инициативой в Минтранс для предотвращения транспортных коллапсов. Глазков тогда упоминал ситуацию 2021 г., когда в Московском регионе были забиты все контейнерные терминалы. Количество брошенных и отставленных поездов доходило тогда до сорока на каждый терминал.