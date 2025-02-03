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Погрузка на сети РЖД в январе снизилась на 1,8%, грузооборот вырос на 6,2% - компания

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Погрузка на сети ОАО "Российские железные дороги" в январе 2025 года составила 93,1 млн тонн, что на 1,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила компания.

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Грузооборот за январь 2025 года вырос в годовом исчислении на 6,2% и составил 220,3 млрд тарифных тонно-километров, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время увеличился на 5,3% и составил 272,4 млрд т-км.

В январе железными дорогами было погружено: каменного угля - 29,7 млн тонн (+2,1% к январю 2024 года), кокса - 900,2 тысячи тонн (-3,1%), нефти и нефтепродуктов - 17,6 млн тонн (-0,2%), руды железной и марганцевой - 8,8 млн тонн (+3,9%), черных металлов - 4,7 млн тонн (-9,5%), лома черных металлов - 474,4 тысячи тонн (+17,4%), химических и минеральных удобрений - 6,2 млн тонн (+10,7%), цемента - 1 млн тонн (-10,2%), лесных грузов - 2,1 млн тонн (-1,3%), зерна - 1,8 млн тонн (-26,1%), строительных грузов - 5,2 млн тонн (-27,2%), руды цветной и серного сырья - 1,4 млн тонн (+1,9%), химикатов и соды - 1,8 млн тонн (+2,4%), промышленного сырья и формовочных материалов - 2,1 млн тонн (-13%), остальных, в том числе грузов в контейнерах - 9,4 млн тонн (+1,9%).

Ранее в понедельник источник, знакомый с деятельностью компании, сообщил "Интерфаксу", что среднесуточная погрузка на сети РЖД в январе 2025 года снизилась на 1,8% по сравнению с январем 2024 года, до 3002,3 тысячи тонн.

По данным источника, среднесуточный план погрузки на февраль составляет 3103 тысячи тонн.

Погрузка на сети РЖД в декабре 2024 года составила 99,3 млн тонн, что на 1,4% ниже, чем в декабре 2023 года.

РЖД
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