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РЖД рассчитывают на скорейшее подписание договора с операторским сообществом по управлению вагонным парком на сети

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - ОАО "РЖД" рассчитывает на скорейшее подписание договора с операторским сообществом по управлению вагонным парком на сети, сообщил журналистам замглавы РЖД - начальник центральной дирекции управления движением Михаил Глазков.

По его словам, в настоящее время никак не регламентированы отношения РЖД с собственниками и операторами подвижного состава, они работают с грузоотправителем. С грузоотправителем у перевозчика - "Российских железных дорог" - есть договор на перевозку. Разрабатываемый документ предусматривает взаимную ответственность РЖД и оператора подвижного состава при работе на путях общего пользования.

Глазков отметил, что сегодня, к примеру, если на вагон не подан запрос-уведомление по дальнейшим целям перевозки, то РЖД не понимают, что оператор с этим вагоном собирается делать. Если это припортовая железная дорога, то РЖД имеют право принудительной эвакуации, но по закону такое право у перевозчика наступает только через 12 часов.

"Мы ждем 12 часов, дальше эти вагоны заводим на сортировку, формируем поезд, увозим за 500 км, и, как только привезли, у оператора вдруг появляется заготовка на использование этого вагона. И мы дальше начинаем опять сортировать эти вагоны. То есть такие непроизводительные потери, которые съедают и пропускную способность, и возможности припортовых железных дорог", - пояснил Глазков.

"Поэтому в этом направлении мы работаем сегодня с Минтрансом, чтобы сократить время принятия решения и права у перевозчика по возможности убрать этот вагон с припортовой станции до технологически обоснованного времени. То есть если у нас в договоре с подъездным путем указано, что вагон в течение четырех часов должен подаваться, выгружаться и выводиться, то через четыре часа должно появиться право у перевозчика, если судьба данного вагона не определена, что дальше с ним делать", - сказал он.

Данный договор предусматривает все эти тонкости, взаимную ответственность как перевозчика, так и собственника подвижного состава, в том числе возможность отстоя вагона вне перевозочного процесса.

"Мы сегодня ведем переговоры с операторским сообществом, с СОЖТом, крупными собственниками и операторами подвижного состава. Договор на рассмотрении, надеемся в ближайшее время его подписать", - сказал он.

РЖД Минтранс Михаил Глазков
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