РЖД предложили обязать собственников подвижного состава регистрировать вагоны за квартал до сдачи

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - ОАО "РЖД" предложило вагоностроительным предприятиям обязать собственников нового подвижного состава регистрировать вагоны за квартал до сдачи, сообщил журналистам замглавы РЖД - начальник центральной дирекции управления движением Михаил Глазков.

По его словам, сегодня производство вагонов значительно превышает выбытие порожнего подвижного состава. Разница по году составляет более 50 тыс. вагонов, в результате которой идет большой рост количества вагонов на сети железных дорог.

"Ряд вагоностроительных заводов, на наш взгляд, занялся не совсем свойственной деятельностью с точки зрения приписки вагонов на пути своих предприятий до их продажи. Это привело к тому, что идет затаривание подъездных путей и осложняется работа вагоностроительных предприятий", - пояснил Глазков.

При этом на путях вагоностроительных заводов сегодня находятся более 700 вагонов, которые получили регистрацию, им присвоен номер, но у этих вагонов нет либо покупателя, либо у этого вагона на сегодняшний день не определена цель перевозки, то есть нет заявки, под какую погрузку, под какой объем груза этот вагон должен идти в первый свой рейс, пояснил он.

"Поэтому с вагоностроительными заводами провели ряд переговоров, предложили механизм, который можно использовать, то есть продавать вагон без номера собственнику. И "Российские железные дороги" готовы обеспечить перевозку этого вагона как груз на своих осях, в нормативной документации это предусмотрено, с последующей припиской и присвоением номера данному вагону уже собственником на пути необщего пользования, к которому данный вагон будет приписан. Это одна из рекомендаций", - сообщил Глазков.

"Вторая рекомендация - также мы предложили вагоностроительным заводам включить в договор пункт, который предусматривает, что будущий собственник подвижного состава за 3 месяца до даты сдачи построенного вагона начинает заниматься регистрацией данного вагона, то есть припиской и присвоением ему номера, что существенно упростит задачу выпуска данного вагона при завершении его строительства", - подчеркнул он.

На 1 января 2025 г. парк вагонов, находящихся на путях общего и необщего пользования на сети железных дорог, составлял 1 млн 382 тыс. единиц. "Такого никогда не было ни при МПС, ни при "Российских железных дорогах". Этот излишний парк вагонов оказывает негативное влияние на эксплуатационную работу, замедляет продвижение грузопотоков, оказывает негативное влияние на надежность доставки груза, и, как следствие, качественные и количественные показатели отрасли имеют отрицательную динамику", - сказал Глазков.

Он добавил, что на февраль парк, необходимый для перевозки предъявляемого объема груза, составляет 970 тыс. вагонов, "то есть уже порядка 400 тыс. вагонов - это излишний парк, который находится на путях общего пользования и оказывает влияние на перевозки".