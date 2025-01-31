В РФ заявили, что ВСУ за неделю потеряли более 2200 военных в зоне действий группировки "Север"

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Потери армии Украины за неделю составили до 2200 военнослужащих в зоне ответственности группировки "Север" на курском и харьковском направлениях, заявили в Минобороны РФ в пятницу.

"За неделю в зоне ответственности группировки войск "Север" потери противника составили до 2200 военнослужащих, девять танков, 57 боевых бронированных машин, включая боевую машину пехоты Bradley производства США", - говорится в сообщении.

По словам военных, на харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны.