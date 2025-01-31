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Задержаны подростки, подозреваемые в поджогах релейных шкафов на ж/д в Подмосковье

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Двое подростков подозреваются в поджогах железнодорожных релейных шкафов в Подмосковье, они задержаны, возбуждено дело о подготовке теракта, сообщили в Западном межрегиональном управлении на транспорте (ЗМСУТ) Следственного комитета РФ (СКР).

"Расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ (покушение на террористический акт). В совершении указанного преступления подозреваются несовершеннолетние 2007 и 2009 г.р.", - говорится в сообщении, размещенном в пятницу в телеграм-канале ЗМСУТ.

По версии следствия, 24 января "подозреваемые на 120 км перегона станций "Голутвин-Щурово" в городе Коломне Московской области совершили серию поджогов релейных шкафов, однако они не смогли довести свои преступные действия до конца по независящим от них обстоятельствам".

"Кроме того, следствием установлено, что указанные действия они совершили за денежное вознаграждение от лица, с которым переписывались в одном из мессанджеров", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что "совместными мероприятиями следователей и сотрудников УФСБ России по г.Москве и Московской области, УТ МВД России по ЦФО они были установлены и задержаны".

"В настоящее время решается вопрос об избрании им меры пресечения. Напоминаем, что за указанные действия предусмотрена уголовная ответственность сроком до 20 лет лишения свободы", - заявили в ЗМСУТ.

Подмосковье СКР
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