Конференция РАН: вода - товар, но особый

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - В Российской Академии наук состоялась конференция, посвященная влиянию изменения климата на состояние водных ресурсов.

Сообщает наш политобозреватель Вячеслав Терехов.

Корр.: Об интересе к обсуждаемой теме хорошо говорит количество заявленных докладчиков – их более полутора десятков: члены Академии наук, представители научных институтов, государственных ведомств, бизнес-сообществ. С разных точек зрения рассматривалось не только и не столько состояние водных ресурсов, сколько проблемы, связанные с управлением этими ресурсами.

Конференцию с полным правом можно назвать научно-практической, потому что все доклады содержали еще и конкретные предложения по обсуждаемым вопросам "для тех, кто принимает решения".

Богатство есть, но использовать сложно

Первым докладчиком был член-корреспондент Академии наук, научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян. Фактически он поднял вопрос, который проходил через многие доклады, о необходимости глубокого и всестороннего изучения положения дел в системе водного хозяйства страны на современном этапе, и вообще об отношении к воде.

Данилов-Данильян: Российская Федерация очень богата водными ресурсами. Мы занимаем второе место в мире по их воспроизводимым запасам (те, что зависят от объема годового стока – ИФ).

Но это богатство территориально распределено слишком неоднородно: за Уралом – 80%, а перед ним – всего 20%. В то же время, с экономикой и населением - с точностью до наоборот! У нас большая высокоширотность и, соответственно, на севере крайне затруднительна эксплуатация самой значительной части наших водных ресурсов. Кроме того, на проблему эксплуатации влияет континентальность климата, что обусловливает резкую контрастность режимов водных объектов.

К сложностям можно добавить и разнообразие географических зон. У нас 70% воды из-за сезонной неоднородности проходит за весенне-летнее половодье в течение двух месяцев, на остальные девять месяцев приходится всего 30%. Естественно, все это создает очень большие неудобства. К сожалению, именно у нас среди крупных водных стран сезонная неоднородность самая значительная.

И, наконец, большое количество трансграничных водных объектов – это пограничные реки, международные озера. И здесь положение сложное, потому что, независимо от того, насколько острыми являются межстрановые отношения, интересы, касающиеся эксплуатации и использования водных ресурсов, сталкиваются неизменно с интересами сопредельных стран.

Корр.: Примечательно, что в докладах, посвященных приграничным водным массивам, подчеркивалась необходимость проведения серьезного мониторинга самих водных ресурсов и распределения уровня забора воды среди стран, которые находятся в верховье реки или в нижнем ее течении. Правда, на словах это распределение пытаются проводить "по справедливости", но это понятие и философское, и политическое, и во многом эта "справедливость" зависит от различий в позициях приграничных стран.

Но вернемся к докладу Данилов-Данильяна. Автор остановился на нерациональном использовании доступных водных ресурсов. Он видит причину этого не только в изменении климата, но и в методах пользования водой.

Беспорядок в водном хозяйстве – угроза национальной безопасности

Данилов-Данильян: Иссякают малые реки, это касается всего мира, загрязняются водные объекты, причем так, что вода в них становится настолько загрязненной, что ее очистка по стоимости сопоставима с опреснением морской воды. При этом, соответственно, рост потребления наблюдается во всех странах, кроме развитых. В Российской Федерации оно, к счастью, снижается.

Под воздействием изменений климата происходят особенно серьезные изменения в водных ресурсах. Меняется не только водность, но и режим, и это проявляется, к сожалению, практически всегда в неблагоприятную сторону.

Как адаптироваться к этим изменениям климата? Это вопрос очень серьезный и многосторонний. Но если постараться дать ответ одной фразой, то она будет такая: лучшее средство адаптации к изменениям климата – это наведение порядка в водном хозяйстве.

Корр.: О чем идет речь? О мерах которые необходимо на государственном уровне принять для исправления положения. В частности, докладчик считает, что необходимо обратить внимание на "провальность" программы (по его словам, к такому выводу пришли депутаты Государственной Думы), касающейся оздоровления Волги. То же самое можно сказать и о программах защиты и охраны озера Байкал, и практически обо всех остальных мероприятиях, которые были направлены на экономию воды.

Данилов-Данильян: Но это еще не все. Дело в том, что в России крайне низкая достоверность информации о точных источниках загрязнения водных объектов… Данные, которые публикуются в соответствующих документах, не соответствуют реальности.

И средние решили стать мелкими!

Корр.: Естественно, возникает вопрос: почему так происходит и кто виноват? Вот его ответ.

Данилов-Данильян: Потому что многие источники загрязнений находятся вне системы учета водопользования. Это так называемые мелкие источники. Но их вдруг стало очень много. Почему? Ответ простой. Введение соответствующих норм для малых водоемов дало им возможность не платить за воду. В связи с этим средние по величине источники разделились на несколько мелких и, соответственно, вышли из-под контроля и учета.

Ну и, наконец, у нас полностью отсутствует учет диффузного (от промышленности и сельского хозяйства - ИФ) загрязнения, на которое, безусловно, приходится более половины общих загрязнений. Этот вид нигде не учитывается, не мониторится, не контролируется, и вообще отсутствует какая-либо система регулирования. Государственная система мониторинга катастрофически не развивается. Нигде не публикуются данные по воде, в отличие от данных о состоянии воздуха. И дело не в количестве контрольных станций и постов, а дело в том, сколько раз берутся пробы воды, – три раза в год, 10 раз, сколько в неделю или квартал.

Корр.: Главный вывод ученого: "Единственный и необходимый способ адаптации к климатическим изменениям – это наведение порядка в водном хозяйстве. И надо понимать, что дефицит водных ресурсов в ряде регионов и высокое загрязнение природных вод – это те проблемы, которые в принципе составляют угрозу национальной безопасности.

Вода бесплатной не бывает!

Корр.: Ряд других докладчиков рассматривал проблему водного хозяйства в экономическом плане. Например, завкафедрой экономики природопользования на экономическом факультете МГУ им. Ломоносова Сергей Бобылев подчеркнул, что вода, как и всякий товар, должна иметь цену. "Вода бесплатной не бывает", - подчеркнул он. По его мнению, необходимо в обязательном порядке учитывать во всех экономических и промышленных категориях стоимость воды.

Член-корреспондент РАН, заместитель директора ИМЭМО им. Примакова Станислав Жуков подчеркнул, что полностью поддерживает тезис о необходимости признания за пресной водой "и другими ипостасями воды статуса товара". "Иначе, мы можем бесконечно долго говорить о ресурсах, перетоках, стандартах, нормах. Но все будет бесполезно", - сказал он. В связи с этим он остановился на проблеме так называемой синей экономики.

Жуков: В последнее время на международном уровне очень усиленно продвигается тезис о том, что вода является всеобщим благом. Поэтому надо без какого-либо радикализма хотя бы начать серьезную дискуссию о проблемах экономической оценки воды. Если она тоже является товаром, у нее должна быть рыночная цена, и все пользователи воды должны это знать.

В настоящее время не существует методики оценки вклада воды в экономический рост. Тем не менее, доступные накопленные данные за очень длительный период по многим странам позволяют нам вполне адекватно оценить ту экономику водопользования, которая существует в дихотомии, – экономический рост и вода. Понятие "водоемкость" в нашем лексиконе должно стать таким же обычным, как энергоемкость, а, соответственно, водоэффективность – таким же привычным, как и понятие "энергоэффективность".

Вода – товар, но особый вид!

Корр.: Докладчик привел несколько примеров соответствия потребления пресной воды в мире на единицу создаваемого валового внутреннего продукта. Есть страны на постсоветском пространстве, где пресной воды на единицу ВВП потребляется в 20 раз больше, чем в других. Причиной такого расточительства он видит в том, что там вода "фактически, является бесплатным ресурсом, то есть это никакой не товар".

Он предложил добавить в резолюцию конференции предложение о том, что "глубочайшая дифференциация постсоветских стран, в том числе стран ЕАЭС, по такому показателю как водоемкость, должна учитываться при выработке стратегии интеграции".

Однако докладчик считает, что при подходе к воде, как к товару, надо быть осторожным и понимать, что она "является особым видом товара или продукта, потому что недоступность ее по тем или иным причинам автоматически означает смерть". Поэтому рассматривать воду просто как обычный товар - опасно, предупредил он. И предложил обсудить этот вопрос "серьезно, с тем чтобы не было никаких перекосов".

Станислав Жуков поднял также вопрос соотношения финансовых реалий и водопользования.

Жуков: Если мы, например, смотрим на финансовые механизмы и финансовые реалии, в частности, на нашу ставку Центрального банка, то возникает очень много вопросов: мы вообще сможем что-нибудь пить при такой ставке? Почему-то никто не говорит о том, что в жарких регионах вода просто является необходимой, потому там и больше ее потребляют. Есть разница потребления в горных частях и там, где в основном долины.

Нам нужно нелинейно подходить к этому вопросу и в плане оценки товара, и оценки расхода воды на единицу валового продукта, и подходить к этому вопросу объективно.

Корр.: Сергей Бобылев после этого выступления вновь выразил твердую уверенность, что "у воды должна быть цена, и не надо путать цену и оценку". "Если мы не будем вкладывать в наши современные и будущие проекты оценку ценности воды, мы будем выбирать самые безумные водоемкие проекты", - сказал он.

Память о наводнениях необходимо сохранять

Корр.: С интересными предложениями выступил научный сотрудник Центра изучения политических трансформаций Бурятского госуниверситета Алексей Михалев. Он отметил, что сохранение памяти о наводнениях – это не психологическая категория.

"Память о наводнениях – это мемориальная культура, это те памятники, на которых нанесены отметки об уровне наводнения", - сказал он. Михалев объяснил, что речь не только для психологической памяти. Это "очень четкий указатель состояния данного участка земли". "Это напоминание, в том числе и строителям – можно здесь строить или нет? Особенно этот фактор приобретает важную роль в условиях миграции, когда приезжие, не обращая ни на что внимание, селятся в зоне риска", - заявил специалист.

По его мнению, необходимо создать Единую федеральную систему, которая содержала бы на карте РФ данные об уровнях наводнений в разных частях страны.