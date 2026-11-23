Более 80 БПЛА нейтрализовано в Ростовской области за ночь

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Более 80 дронов уничтожено в Ростовской области за минувшую ночь, сообщил глава региона Юрий Слюсарь в своем канале в мессенджере Max.

"Сегодня ночью Ростовская область подвергалась массированной воздушной атаке, в ходе отражения которой было уничтожено и подавлено более 80 БПЛА в городе Каменске-Шахтинском и восьми районах области: Шолоховском, Красносулинском, Родионово-Несветайском, Верхнедонском, Мясниковском, Чертковском, Каменском, Усть-Донецком", - говорится в сообщении.

В Красносулинском районе в результате падения обломков БПЛА возникло возгорание. "Экстренные службы работают на месте происшествии. Информация будет уточняться", - добавил Слюсарь.