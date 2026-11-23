Сотни домов в Челябинске остались без тепла из-за аварии на ТЭЦ

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Теплоснабжение части Металлургического района Челябинска осталась прекращено в результате повреждения теплоэнергетического оборудования на ТЭЦ "Мечел-Энерго", сообщает пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Челябинской области в понедельник.

"В 04:30 (02:30 по Москве) в результате повреждения теплоэнергетического оборудования на ТЭЦ "Мечел-Энерго" прекращено теплоснабжение более нескольких сотен многоквартирных и частных домов, ряда социальных объектов в северной части Металлургического района",- говорится в сообщении.

Восстановительные работы ведут специалисты "Мечел-Энерго" и МУП "Челябинские коммунальные тепловые сети" и компании "УСТЭК-Челябинск". Сроки восстановления теплоснабжения уточняются.

По поручению Губернатора Челябинской области Алексея Текслера на место происшествия выехали глава Челябинска Алексей Лошкин и зампред регионального правительства - министр жилищно-коммунального хозяйства Челябинской области Юрий Подшивалов. Проходит заседание оперативного штаба.

По информации регионального главка МЧС в 03:05 (по Москве) поступило сообщение в ЦУКС ГУ МЧС о выезде подразделений на здание ТЭЦ ПАО "Челябинский металлургический комбинат".

"По прибытию подразделений установлено, что из-за техпроцесса произошло отключение оборудования. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.