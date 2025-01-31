Поиск

Главы МИД России и Турции обсудили по телефону ситуацию в Сирии

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Глава МИД Турции Хакан Фидан провел в пятницу телефонный разговор со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, сообщает телеканал TRT со ссылкой на собственные данные.

Смена власти в Сирии

"Они обсудили обстановку в Сирии", - говорится в сообщении.

"Министры обеих стран выразили поддержку политическому единству Сирии и отметили важность инклюзивного политического переходного процесса", - отмечает телеканал.

Позднее в МИД РФ подтвердили, что главы МИД РФ и Турции провели телефонный разговор.

"В ходе беседы прошел обстоятельный обмен мнениями о развитии ситуации в Сирии и вокруг нее. Главы внешнеполитических ведомств акцентировали важность консолидации международных усилий в интересах содействия комплексному урегулированию в САР на основе принципов безусловного уважения суверенитета, единства и территориальной целостности страны", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

На Смоленской площади добавили, что министры затронули и ряд вопросов двусторонней повестки дня.

"Условлено оставаться в тесном контакте по сирийской проблематике и другим актуальным региональным и международным темам", - добавили во внешнеполитическом ведомстве.

В конце ноября 2024 года вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. 8 декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. 10 декабря Мухаммед аль-Башир, возглавлявший так называемое правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о своём назначении руководителем сирийского правительства на переходный период.

МИД России Сергей Лавров
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Минцифры разработало маркировку для сообщений с материалами иноагентов

Численность населения России к началу 2025 года снизилась до 146,028 млн человек

МВД успешно завершило паспортизацию в четырех новых регионах

МВД успешно завершило паспортизацию в четырех новых регионах

Карты "Мир" для иностранцев начали оформлять в петербургском аэропорту

Иноагентами признаны педагог Дима Зицер и журналист Владимир Раевский

Иноагентами признаны педагог Дима Зицер и журналист Владимир Раевский

В Думу внесли пакет законопроектов о дополнительных ограничениях для иноагентов

РАЭК отмежевалась от уголовного дела Гребенникова

РАЭК отмежевалась от уголовного дела Гребенникова
Разлив мазута в Керченском проливе

Роспотребнадзор расширит исследования морской воды и песка в Керченском проливе

Мишустин требует от нового премьера Киргизии положить конец противоправным действиям местных чиновников в отношении российских компаний

Мишустин требует от нового премьера Киргизии положить конец противоправным действиям местных чиновников в отношении российских компаний
Разлив мазута в Керченском проливе

В затонувших танкерах "Волгонефть" может оставаться около 3900 тонн мазута

Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе312 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне28 материалов
Авиакатастрофа в ВашингтонеАвиакатастрофа в Вашингтоне25 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2147 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии154 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5788 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов185 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау80 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России39 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });