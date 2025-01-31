Главы МИД России и Турции обсудили по телефону ситуацию в Сирии

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Глава МИД Турции Хакан Фидан провел в пятницу телефонный разговор со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, сообщает телеканал TRT со ссылкой на собственные данные.

"Они обсудили обстановку в Сирии", - говорится в сообщении.

"Министры обеих стран выразили поддержку политическому единству Сирии и отметили важность инклюзивного политического переходного процесса", - отмечает телеканал.

Позднее в МИД РФ подтвердили, что главы МИД РФ и Турции провели телефонный разговор.

"В ходе беседы прошел обстоятельный обмен мнениями о развитии ситуации в Сирии и вокруг нее. Главы внешнеполитических ведомств акцентировали важность консолидации международных усилий в интересах содействия комплексному урегулированию в САР на основе принципов безусловного уважения суверенитета, единства и территориальной целостности страны", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

На Смоленской площади добавили, что министры затронули и ряд вопросов двусторонней повестки дня.

"Условлено оставаться в тесном контакте по сирийской проблематике и другим актуальным региональным и международным темам", - добавили во внешнеполитическом ведомстве.

В конце ноября 2024 года вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. 8 декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. 10 декабря Мухаммед аль-Башир, возглавлявший так называемое правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о своём назначении руководителем сирийского правительства на переходный период.