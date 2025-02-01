Полиция выявила новую схему мошенничества с покупкой золотых слитков

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - В управлении по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России выявили новую мошенническую схему, в ходе которой граждан убеждают приобрести золотые слитки или монеты и передать якобы для сохранения накоплений.

"Гражданину звонят и убеждают, что его деньги в опасности, однако вместо перевода просят приобрести золото - слитки или инвестиционные монеты. Затем жертве предлагают либо передать золото курьеру, либо продать в другом банке и перевести деньги на "надежный" счет", - говорится в сообщении управления, размещенном в телеграм-канале.

По мнению полиции, преступная схема эффективна, так как "покупку золота проще объяснить работнику банка". "Часто используются аргументы, связанные с инфляцией и большим уровнем доверия к драгоценным металлам", - отметили в МВД.

В управлении напомнили, что полиция и банки "не требуют покупки золота".

"Это не имеет никакого отношения к защите средств. Никаких "безопасных счетов" не существует", - заявили в УБК.

Там рекомендовали гражданам обращаться в свой банк или полицию по официальному номеру, если получили тревожный звонок.

"Будьте внимательны к своим близким. Насторожитесь, если родственник ведёт себя необычно. Например, внезапно снимает большие суммы, не объясняя зачем, или активно интересуется покупкой золота", - резюмировали в МВД.