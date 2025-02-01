Группировка "Центр" нанесла удары по формированиям семи украинских бригад

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Подразделения группировки "Центр" в течение суток нанесли удары по семи украинским бригадам, сообщил в субботу представитель группировки Александр Савчук.

"Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, мотопехотной аэромобильной бригад и бригады национальной гвардии Украины в районах Дзержинска, Гродовки, Дружбы, Крымского, Ясенового, Новоандреевки и Котлино", - сказал он.

По его данным, украинская армия в зоне ответственности группировки "Центр" потеряла до 520 военнослужащих, танк, восемь боевых бронированных машин, десять автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии.