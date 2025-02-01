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Группировка "Центр" нанесла удары по формированиям семи украинских бригад

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Подразделения группировки "Центр" в течение суток нанесли удары по семи украинским бригадам, сообщил в субботу представитель группировки Александр Савчук.

"Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, мотопехотной аэромобильной бригад и бригады национальной гвардии Украины в районах Дзержинска, Гродовки, Дружбы, Крымского, Ясенового, Новоандреевки и Котлино", - сказал он.

По его данным, украинская армия в зоне ответственности группировки "Центр" потеряла до 520 военнослужащих, танк, восемь боевых бронированных машин, десять автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии.

Хроника 24 февраля 2022 года – 01 февраля 2025 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Центр Александр Савчук
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