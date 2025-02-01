Глава Ахтубинского района Астраханской области арестован по делу о взятке

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Кировский районный суд заключил под стражу главу Ахтубинского района Астраханской области Владимира Михеда, который подозревается в получении взятки, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

"Кировским районным судом города Астрахани избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении главы муниципального образования "Ахтубинский муниципальный район Астраханской области", подозреваемого в получении взятки в крупном размере", - говорится в сообщении.

В пресс-службе СУ СКР по региону уточнили, что по версии следствия, в ноябре 2022 года между администрацией района и предпринимателем заключен договор аренды нежилого здания. Владимир Михед сообщил предпринимателю о том, что за взятку в размере 1 млн рублей он может способствовать в решении вопроса о приобретении данного здания и земли под ним в собственность.

Как сообщалось, Михед был задержан в четверг. В отношении него возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (взятка в крупном размере).

Михед был отстранен от должности. Временно исполняющей обязанности главы района назначена Виктория Лопушенко. Ранее она занимала должность заместителя главы администрации по социальной и внутренней политике.

Михед приступил к исполнению обязанностей главы администрации Ахтубинского района в 2022 году. Ранее он занимал должность военного комиссара Ахтубинска.