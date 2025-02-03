Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию снижением индекса IMOEX2 на 0,3%

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на Мосбирже в понедельник демонстрирует умеренное снижение на фоне негативных сигналов, поступающих с мировых фондовых площадок под давлением инициированных США "торговых войн"; некоторую поддержку рынку оказывают растущие цены на нефть. Индекс IMOEX2 (все сессии) за минуту торгов снизился на 0,33% к уровню закрытия основной сессии пятницы.

К 07:01 МСК индекс МосБиржи составил 2938,31 пункта (-0,33%), цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже демонстрируют негативную динамику в пределах 2,5%.

Президент США Дональд Трамп в субботу подписал указ о введении пошлин на товары из Мексики, Канады и Китая, сообщили американские СМИ. Трамп своим указом вводит пошлины в размере 25% на товары, импортируемые из Мексики и Канады, и в 10% - из Китая. При этом пошлины на энергоносители из Канады составят 10% и коснутся всей канадской энергетики, в том числе нефти, газа и электроэнергии. Пошлины в 10% в отношении китайских товаров станут добавлением к уже существующим, введенным ранее.

Указ под названием "Введение пошлин для борьбы с потоком незаконных наркотиков через нашу северную границу", подписанный президентом США, вступает в силу на этой неделе, сообщило агентство Associated Press. Ранее Белый дом заявлял, что пошлины будут введены с 1 февраля, но в соответствии с указом президента они вступят в силу не ранее 4 февраля.

Ранее власти Канады и Мексики предупреждали, что будут готовы ввести ответные меры, если Трамп не откажется от планов по пошлинам. В Белом доме в связи с этим заявили, что указ Трампа предусматривает повышение ставок, если ответные меры последуют.

Подешевели акции "Полюса" (-1,2%), "МТС" (-0,4%), "Сургутнефтегаза" (-0,5%, "префы" потеряли в цене -0,5%), "Норникеля" (-0,3%), АФК "Система" (-0,3%), "Татнефти" (-0,3%), Сбербанка (-0,3%, "префы" снизились в цене также на 0,3%), "Газпрома" (-0,2%), "ЛУКОЙЛа" (-0,2%), "Аэрофлота" (-0,2%), "Московской биржи" (-0,1%).

Подорожали акции банка ВТБ (+0,4%), "Магнита" (+0,1%), "Интер РАО" (+0,1%).

Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов 31 января. Инвесторы оценивали заявления Белого дома, где в пятницу подтвердили намерение президента США Дональда Трампа ввести пошлины в размере 25% на товары из Мексики и Канады, а также пошлины в 10% в отношении китайских товаров. Сам Трамп отметил, что не боится реакции рынков на его планы по введению пошлин. Он допустил, что его меры могут привести в США к "временным непродолжительным перебоям (в поставках некоторых товаров - ИФ)", но при этом выразил уверенность, что американцы отнесутся к этому с пониманием.

Между тем доходы населения США в декабре выросли на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в опубликованном в пятницу отчете министерства торговли страны. Расходы американцев увеличились на 0,7%. Аналитики в среднем прогнозировали повышение первого показателя на 0,4%, второго - на 0,5%. В ноябре доходы населения США увеличились на 0,3%. Расходы, согласно пересмотренным данным, повысились на 0,6%, а не на 0,4%, как сообщалось ранее.

Индекс расходов на личное потребление (индекс PCE) в декабре вырос на 0,3% в помесячном и на 2,6% в годовом выражении, что совпало с ожиданиями экспертов. В ноябре показатели увеличились на 0,1% и 2,4% соответственно. Индекс PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, поднялся на 0,2% относительно предыдущего месяца и на 2,8% в годовом выражении, что также совпало с ожиданиями аналитиков. В ноябре рост показателей составил 0,1% и 2,8% соответственно. Федеральная резервная система внимательно отслеживает динамику индекса PCE Core при оценке рисков инфляции.

На фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона 3 февраля также преобладают в основном негативные настроения.

Вместе с тем на нефтяном рынке утром в понедельник цены умеренно подрастают, реагируя на сообщения о "торговых войнах", инициированных Соединенными Штатами. Стоимость фьючерсов на Brent к 07:01 МСК составила $76,25 за баррель (+0,77%), цена WTI - $73,8 за баррель (+1,76%).