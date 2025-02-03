Володин выступил за активизацию связей с парламентом Индии

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин в понедельник на встрече с председателем Совета штатов парламента, вице-президентом Республики Джагдипом Дханкхаром высказался за развитие сотрудничества с парламентом Индии.

"Важно развивать взаимодействие в рамках парламентского измерения, чтобы мы через свою работу вносили вклад в развитие отношений", - сказал Володин.

По его словам, у РФ и Индии "особые отношения, которые развиваются на принципах дружбы, невмешательства в дела суверенных государств и взаимовыгодного сотрудничества".

Председатель Госдумы отметил, что большой вклад в развитие российско-индийского диалога вносят лидеры государств.

"Со своей стороны мы должны законодательно обеспечить решения, принятые президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Несмотря на большие расстояния, которые нас разделяют, отношения крепнут, и нам надо постараться, чтобы та динамика, которая есть на уровне исполнительной власти, была и в нашей работе", - считает председатель Госдумы.

Председатель Государственной Думы поздравил коллег и народ Индии с недавно прошедшим национальным праздником - Днем Республики и пригласил членов Совета штатов парламента посетить Россию.

Джагдип Дханкхар в свою очередь отметил существующее глубокое взаимопонимание между Россией и Индией, высокий уровень российско-индийских связей, а также значительную роль парламентариев в их развитии.

Он напомнил, что за последние 7 месяцев премьер-министр Индии Нарендра Моди посетил Россию дважды. "Эти два визита отражают важность нашего стратегического партнерства", - сказал он.

По его словам, отношения РФ и Индии "выходят на новые траектории, уровень взаимодействия усиливается". "Обе наши страны координируют свои позиции на таких платформах, как ООН, БРИКС, G20, ШОС, чтобы решать глобальные проблемы", - добавил вице-президент Индии.

Кроме того Вячеслав Володин на встрече со спикером Народной палаты парламента Индии Омом Бирлой призвал создать законодательную основу для более динамичного развития отношений между странами.

"Товарооборот растет, наши гуманитарные связи крепнут, но нам надо не останавливаться на этом, постараться в рамках парламентского измерения создать законодательную основу для того, чтобы отношения развивались еще более динамично", - сказал Володин.

Председатель Госдумы и спикер Народной палаты парламента Индии на встрече обсудили вопросы повышения эффективности межпарламентского сотрудничества двух стран и необходимые решения для законодательного обеспечения достигнутых договоренностей.

Володин также считает необходимым активизировать работу совместной межпарламентской комиссии. Он подтвердил приглашение спикеру Народной палаты парламента Индии посетить Москву.

"Было бы правильно выйти на системные взаимоотношения, чтобы мы могли уже в ежегодном формате проводить встречи, обсуждать накопившиеся вопросы в рамках наших полномочий", - отметил председатель Госдумы.

Он также пригласил депутатов Народной палаты парламента Индии принять участие в международной конференции, посвященной развитию парламентаризма, которая пройдет летом в Москве. Володин считает необходимым выстраивать контакты на уровне профильных комитетов Госдумы и Народной палаты.

По его словам, диалог России и Индии основывается на взаимоуважении, доверии и невмешательстве во внутренние дела друг друга. Председатель Госдумы подчеркнул, что задачей парламентариев является законодательное обеспечение принятых на уровне глав государств решений.

Председатель Госдумы находится в Индии с официальным визитом по приглашению спикера Народной палаты парламента Ома Бирлы.

Запланированы встречи Володина с руководством республики. Также будут обсуждаться вопросы российско-индийского сотрудничества в экономической, социально-культурной, образовательной и технологической сферах, дальнейшее развитие межпарламентского диалога.