Омбудсмен РФ заявила об отсутствии нарушений режима тишины в Алешках

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что режим тишины в Алешках соблюдается уже более двух суток.

"Режим тишины действует уже 54 часа - с 4:00 по московскому времени 27 октября. Стороны полностью выполняют взятые на себя обязательства, ни одного нарушения не зафиксировано. Это позволяет военным продолжать разминирование дорог и готовить безопасный проезд гуманитарной колонны", - написала Лантатова в своем канале в мессенджере Max в четверг.

Она уточнила, что находится на постоянной связи с уполномоченным Верховной рады Украины по правам человека Дмитрием Лубинцом. "Вместе координируем выполнение договорённостей. Важно, чтобы они соблюдались и дальше: от этого зависит безопасность жителей и всех, кто участвует в миссии", - отметила омбудсмен.

Лантратова поблагодарила первую леди США Меланию Трамп "за личное участие, внимание к судьбам людей и помощь в организации этой работы".

Она добавила, что продолжается подготовка, чтобы доставить необходимое тем, кто остаётся в городе, и обеспечить безопасный выезд людям, которые сами примут такое решение.

Ранее Минобороны РФ заявило, что российская армия с 4:00 по московскому времени 27 октября прекратила огонь и ввела режим тишины на херсонском направлении в связи с подготовкой гуманитарной операции в районе города Алешки.



