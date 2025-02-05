СК предложил ввести уголовную ответственность за передачу подставным лицам электронного средства платежа

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Следственный комитет России (СКР) предлагает законодательно признать криптовалюту имуществом, а также ввести уголовную ответственность за передачу третьим (подставным) лицам электронного средства платежа (ЭСП).

Об этом заявил председатель СКР Александр Бастрыкин на расширенной коллегии ведомства в среду.

Он отметил, что СКР предложены изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, которыми цифровая валюта признается имуществом, определяется порядок ее конфискации, признание вещественным доказательством и применение ареста, а также регламентируется изъятие цифровой валюты.

"Кроме того, безусловно необходимо принять дополнительные комплексные меры по предупреждению утечки персональных данных граждан из различных информационных баз, что происходит, к сожалению, не без участия должностных лиц", - сказал глава ведомства.

По данным СКР, в 2024 году расследовано более 24 тысяч преступлений, совершенных с применением современных цифровых средств, это на 10% больше, чем в 2023 году. При этом две трети из расследованных ведомством преступлений связаны с использованием интернет-ресурсов.

"Практически каждое пятое преступное посягательство с применением информационных технологий (4 875) совершено лицами, не достигшими совершеннолетнего возраста, и их доля растет (в 2023 году отмечалось 3 660 таких преступлений)", - сказал Бастрыкин.