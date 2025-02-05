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Наибольшая доля фальсификации на молочном рынке РФ в 2024 г. пришлась на сливочное масло

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Наибольшая доля фальсифицированной продукции на молочном рынке РФ в 2024 году пришлась на сливочное масло, в котором животные жиры заменялись растительными, сообщил руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт на Всероссийском съезде производителей и переработчиков молока, который проходит в рамках международной выставки продуктов питания, напитков и сырья для их производства "Продэкспо 2025".

"К сожалению, прошлый год показал, что наибольшее число случаев фальсификации - в производстве сливочного масла", - сказал он.

По его словам, к устранению этой проблемы Россельхознадзор привлек ФНС. На основе данных лабораторных исследований ФНС доначисляет нарушителям налоговые платежи. "Мы в прошлом году сделали первые шаги: предоставляем в налоговую службу результаты лабораторных исследований. Они помогают доначислять налоги на те предприятия, которые должны были платить 20% при использовании растительных жиров, а платили 10% (как за животные жиры - ИФ). И это сегодня будет сделано по всей стране", - сказал он, отметив, что такая практика нашла поддержка у органов прокуратуры.

Данкверт сообщил, что в прошлом году в РФ увеличилось потребление молочной продукции, что привело к росту ее импорта на 100 тыс. тонн. "В основном поставки были из Белоруссии, практически на 94%. Но мы должны быть готовы к тому, чтобы развиваться самим", - сказал он.

Сергей Данкверт Россельхознадзор
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