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Производство сливочного масла в России в 2024 году сократилось на 1,4%

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Производство сливочного масла в России, ставшего предметом особого беспокойства властей из-за резкого роста цен, в 2024 году сократилось на 1,4%, до 331 тысячи тонн, сообщил Росстат.

Декабрьское производство (29,1 тысячи тонн), было в годовом выражении выше на 1,2%.

Выработка сыров в декабре снизилась на 1,1%, до 73,4 тысячи тонн. Но годовой показатель был на 5,1% выше - 841 тысяча тонн. Производство творога в декабре увеличилось на 1,5%, до 37,4 тысячи тонн, за год - на 5%, до 475 тысяч тонн.

В целом производство продуктов питания в 2024 году по сравнению с 2023 годом выросло на 3,5%, напитков - на 9,4%. В декабре в годовом выражении рост составил соответственно 1,9% и 9,5%. По сравнению с ноябрем 2024 года производство продуктов питания выросло на 0,7%, напитков - снизилось на 3,5%.

В мясном секторе производство мяса птицы и субпродуктов за год увеличилось на 1,8%, до 5,2 млн тонн. Говядины, свинины, баранины и мяса других животных (охлажденного) за этот период было произведено 3,8 млн тонн (на 1,8% больше), колбасных изделий - 2,5 млн тонн (на 1,6% больше).

Производство рыбной продукции (включая ракообразных и моллюсков) составило 4,3 млн тонн (на 4,5% меньше).

Масложировая отрасль в прошлом году выработала 8 млн тонн нерафинированного подсолнечного масла, что на 11,7% больше, чем годом ранее, маргарина - 456 тысяч тонн (на 1,1% больше).

Соков выработано 1,9 млрд условных банок, это на 4% больше, чем годом ранее.

Мукомолы произвели 9,2 млн тонн муки (на 1,5% больше). Крупы выработано 1,9 млн тонн (на 0,8% больше), хлебобулочных изделий выпечено 4,9 млн тонн (на 2,7% меньше).

Производители детского питания в прошлом году снизили выпуск консервов и соков на фруктовой и фруктово-овощной основе на 3,8%, до 4,4 млрд условных банок.

Росстат
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