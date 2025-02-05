Россия и Украина провели обмен пленными в формате 150 на 150

Освобожденные российские военные находятся в Белоруссии

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Минобороны РФ сообщило, что Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле 150 на 150.

"5 февраля в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 150 российских военнослужащих. Взамен переданы 150 военнопленных ВСУ", - сообщили в ведомстве.

"В настоящее время все российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками", - говорится в сообщении.

В министерстве сообщили, что при возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединённые Арабские Эмираты.

Это второй обмен пленными между Россией и Украиной, о котором стало известно в 2025 году.

15 января Минобороны РФ сообщило, что при посредничестве ОАЭ Россия в результате переговоров вернула из украинского плена 25 военнослужащих, взамен были переданы 25 военнопленных ВСУ.

30 декабря прошлого года Минобороны РФ проинформировало, что при посредничестве ОАЭ Россия и Украина провели обмен пленными по формуле 150 на 150.



