Россия и Украина провели обмен пленными в формате 150 на 150
Освобожденные российские военные находятся в Белоруссии
Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Минобороны РФ сообщило, что Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле 150 на 150.
"5 февраля в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 150 российских военнослужащих. Взамен переданы 150 военнопленных ВСУ", - сообщили в ведомстве.
"В настоящее время все российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками", - говорится в сообщении.
В министерстве сообщили, что при возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединённые Арабские Эмираты.
Это второй обмен пленными между Россией и Украиной, о котором стало известно в 2025 году.
15 января Минобороны РФ сообщило, что при посредничестве ОАЭ Россия в результате переговоров вернула из украинского плена 25 военнослужащих, взамен были переданы 25 военнопленных ВСУ.
30 декабря прошлого года Минобороны РФ проинформировало, что при посредничестве ОАЭ Россия и Украина провели обмен пленными по формуле 150 на 150.