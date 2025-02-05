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Что произошло за день: среда, 5 февраля

Обмен пленными между Россией и Украиной, обновление рублем максимума с сентября, предложение ужесточить сертификацию иностранных авто, новая схема мошенничества с картами

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Euroclear в марте планирует перевести около 2 млрд евро в европейский фонд для Украины. Чистая прибыль международного депозитария, относящаяся к замороженным активам ЦБ РФ, за прошлый год составила 5,2 млрд евро.

- Путин поручит правительству проработать вопрос дополнительных выплат жителям Курской области за утрату имущества.

- Россия и Украина провели обмен пленными в формате 150 на 150. Это второй обмен, о котором стало известно в 2025 году.

- В шведском Эребру 11 человек погибли при стрельбе в образовательном центре. По данным полиции, стрелявший 35-летний местный житель мертв.

- Рубль в среду обновил максимум с сентября 2024 года в паре с юанем. Курс китайской валюты в 19:00 составил 12,996 руб.

- Инфляция в РФ на момент 3 февраля в годовом выражении осталась в районе 10,1%.

- Власти объяснили появление запаха газа в Астрахани перезапуском газоперерабатывающего завода. В отношении диспетчеров ОАО "Астраханьгазсервис", которые предлагали звонившим подготовить противогазы, проведут проверку.

- Минпромторг РФ предложил ужесточить процедуру сертификации иностранной автотехники для российского рынка. По словам министра Антона Алиханова, проверка грузовиков трех китайских марок показала, что их "просто нельзя допускать на дороги".

- Председатель СКР предложил запретить продавать алкоголь молодежи до 21 года и снизить возраст ответственности за сбыт наркотиков с 16 до 14 лет.

- ЦБ сообщил о новой схеме мошенничества. Злоумышленники предлагают жертвам установить приложение для защиты средств, а затем приложить карту к телефону и ввести подтверждающий смс-код от банка. Таким образом мошенники делают виртуальный образ карты и могу снимать с нее деньги без пластика.

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