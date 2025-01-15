Россия и Украина провели обмен пленными в формате 25 на 25

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Минобороны РФ сообщило, что РФ и Украина провели обмен военнопленными по формуле 25 на 25, ОАЭ оказали посреднические усилия.

"15 января в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 25 российских военнослужащих. Взамен переданы 25 военнопленных ВСУ", - заявили в ведомстве в среду.

"В настоящее время все российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

В нем отмечается, что все освобожденные военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России.

"При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты", - сообщили в Минобороны РФ.

Это первый обмен пленными между Россией и Украиной, о котором стало известно в 2025 году.

30 декабря прошлого года Минобороны РФ сообщило, что при посредничестве ОАЭ Россия и Украина провели обмен пленными в формате 150 на 150.