Россия и Украина провели обмен пленными в формате 150 на 150

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Минобороны РФ заявило, что в понедельник в результате переговорного процесса из украинского плена возвращены 150 российских военнослужащих.

"Взамен переданы 150 военнопленных ВСУ", - говорится в сообщении.

"В настоящее время все российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками", - заявили военные.

По данным Минобороны РФ, при возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты.

Как добавили в ведомстве, "все освобожденные военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России".

В свою очередь уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, комментируя состоявшийся обмен, заявила, что "совсем скоро наши ребята обнимут родных и близких и встретят Новый год на родной земле".

Она также поблагодарила "Минобороны России, наши спецслужбы за большую работу, проделанную по обмену".