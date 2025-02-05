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Выбросы мазута обнаружены в районе кормы танкера "Волгонефть-239"

Выбросы мазута обнаружены в районе кормы танкера "Волгонефть-239"
Демонтаж танкера "Волгонефть-239" в Краснодарском крае
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Сотрудники Морспасслужбы в среду обнаружили небольшие выбросы мазута на берегу и в воде в районе кормы танкера "Волгонефть-239", потерпевшего крушение 15 декабря 2024 года в Керченском проливе, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

"Специалисты Морспасслужбы собирают фрагменты нефтепродуктов в воде в районе мыса Панагия. Небольшие выбросы на берегу и (фрагменты - ИФ) мазута в воде обнаружили утром 5 февраля в районе кормы танкера "Волгонефть-239". Оперативно приступили к уборке мазута", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что акваторию круглосуточно мониторят, мелкие фракции мазута своевременно убирают. В случае, если на поверхности воды обнаруживается пленка нефтепродуктов, ее обрабатывают биосорбентом.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", в результате чего произошел разлив топлива. По данным Минтранса РФ, при крушении были повреждены четыре танка с нефтепродуктами, в море попало около 2,4 тыс. тонн мазута.

10 января было обнаружено пятно нефтепродуктов площадью около 2,8 тыс. кв. м возле танкера "Волгонефть 239", севшего на мель в районе поселка Тамань Темрюкского района Краснодарского края.

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Мазут на пляжах Краснодарского края

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Хроника 15 декабря 2024 года – 05 февраля 2025 годаРазлив мазута в Керченском проливе
Краснодарский край Волгонефть-239 Керченский пролив
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