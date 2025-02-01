Выбросы мазута зафиксированы на побережье Азовского моря в Запорожской области
Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Новые выбросы мазута с затонувших в Керченском проливе танкеров зафиксировали на побережье Азовского моря в Запорожской области, сообщил в субботу губернатор региона Евгений Балицкий.
"Выявлено загрязнение, аналогичное первому случаю на Бердянской косе, протяженностью 15 км. Наиболее интенсивное загрязнение (около 5 км пляжа) наблюдалось в начале косы", - написал он в своем телеграм-канале.
Губернатор добавил, что сотрудники МЧС, администрации Бердянска и волонтеры убрали загрязнение, собрав 572 мешка загрязненного мазутом песка (около 18 тонн). К работам привлекли свыше 200 человек и 20 единиц техники.
Загрязненные мазутом участки побережья Азовского моря впервые обнаружили в Запорожской области 11 января, спустя три дня все загрязнения убрали.
15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Один член экипажа погиб, остальные были эвакуированы. В районе ЧП произошел разлив топлива. На Кубани, в Крыму и Севастополе введены режимы ЧС.