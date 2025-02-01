Поиск

Выбросы мазута зафиксированы на побережье Азовского моря в Запорожской области

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Новые выбросы мазута с затонувших в Керченском проливе танкеров зафиксировали на побережье Азовского моря в Запорожской области, сообщил в субботу губернатор региона Евгений Балицкий.

"Выявлено загрязнение, аналогичное первому случаю на Бердянской косе, протяженностью 15 км. Наиболее интенсивное загрязнение (около 5 км пляжа) наблюдалось в начале косы", - написал он в своем телеграм-канале.

Губернатор добавил, что сотрудники МЧС, администрации Бердянска и волонтеры убрали загрязнение, собрав 572 мешка загрязненного мазутом песка (около 18 тонн). К работам привлекли свыше 200 человек и 20 единиц техники.

Загрязненные мазутом участки побережья Азовского моря впервые обнаружили в Запорожской области 11 января, спустя три дня все загрязнения убрали.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Один член экипажа погиб, остальные были эвакуированы. В районе ЧП произошел разлив топлива. На Кубани, в Крыму и Севастополе введены режимы ЧС.

Мазут на пляжах Краснодарского края

8
Хроника 15 декабря 2024 года – 01 февраля 2025 годаРазлив мазута в Керченском проливе
Запорожская область Евгений Балицкий Азовское море Бердянская коса Керченский пролив
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Глава Ахтубинского района Астраханской области арестован по делу о взятке

Режим высылки незаконных мигрантов начнет работать в РФ с 5 февраля

Российские военные уничтожили за ночь девять БПЛА и безэкипажный катер ВСУ

Военная операция на Украине

Житель белгородского села ранен в результате атаки дрона

"СИБУР-Кстово" после пожара перевело производственные установки в резервный режим

Что произошло за день: пятница, 31 января

Минцифры разработало маркировку для сообщений с материалами иноагентов

Численность населения России к началу 2025 года снизилась до 146,028 млн человек

МВД успешно завершило паспортизацию в четырех новых регионах

МВД успешно завершило паспортизацию в четырех новых регионах
Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе315 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне28 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5790 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии156 материалов
Авиакатастрофа в ВашингтонеАвиакатастрофа в Вашингтоне25 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2148 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов185 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау80 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России39 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });