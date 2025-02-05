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Часть оборудования с танкера "Волгонефть-239" передадут в музей Темрюка

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Экспозиция Темрюкского историко-археологического музея пополнится оборудованием с кормы танкера "Волгонефть-239", севшего на мель в районе поселка Тамань Темрюкского района Краснодарского края, сообщает оперштаб региона.

Экспозиция будет доступна для посещения всем желающим.

Танкер продолжают разбирать. К вечеру 4 февраля его демонтировали на 15-20%.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", произошел разлив топлива.

Темрюк Тамань Краснодарский край Волгонефть-239 Керченский пролив
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